Protesta dei migranti per lo yogurt che sta per scadere, arriva la Polizia

Bolzano – Il tutto è successo ieri al centro di accoglienza “ex Alimarket” di Bolzano, nella zona Sud della città. Secondo quanto riporta il Corriere delle Alto Adige oggi in edicola, alcuni richiedenti asilo ospitati nella struttura si sono lamentati perché a mensa sono stati serviti dei vasetti di yogurt che riportavano una data di scadenza troppo vicina. A quanto pare, alcuni sarebbero scaduti il giorno stesso.

Ovviamente, erano tranquillamente commestibili. Nessun problema. Ma i migranti hanno comunque dato in escandescenze. I responsabili del centro hanno dunque chiamato le forze dell’ordine per evitare che la situazione potesse degenerare. Sul posto sono arrivate alcune volanti e gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a riportare la situazione alla calma.

www.ilgiornale.it