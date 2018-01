Immigrati, Obama avverte Trump: “deve fare attenzione”

NEW YORK, 12 GEN – “I presidenti devono fare attenzione al loro comportamento”: parola di Barack Obama, ospite della prima puntata del nuovo show di David Letterman in onda su Netflix. Alla sua prima uscita in tv dopo aver lasciato la Casa Bianca Obama lancia dunque quello che suona come un chiaro messaggio all’attuale presidente Donald Trump, anche se le sue parole precedono l’ultimo scandalo sulla frase shock del tycoon sui Paesi d’origine degli immigrati.

Obama sottolinea come “il mondo sta a guardare ed e’ da li che bisogna prendere esempio”. “Una delle cose di cui Michelle si e’ resa conto, in qualche modo prima di me – racconta – e’ che la capacita’ di guidare un Paese non ha a che fare con le norme o le regole, ma con il saper venire incontro a comportamenti e culture diverse”. ansa