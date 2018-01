Alla Casa Bianca si beve vino pugliese: i Trump scelgono il Primitivo

La Casa Bianca beve pugliese, anzi Primitivo, quello prodotto nell’areale di Gioia del Colle: 720 casse da sei bottiglie l’una sono partite per la residenza del Presidente Donald Trump (che però è astemio). L’ordine è piombato qualche settimana fa nelle Tenute Chiaromonte, azienda agricola con sede ad Acquaviva delle Fonti e il patron Nicola Chiaromonte confessa: “ho rischiato un coccolone, ma è stato un attimo, poi ci ho brindato su”.

Come riporta brevenews.com, “tutto è accaduto grazie a una serata di degustazioni organizzata a Los Angeles dal nostro importatore americano. Fra i buyers presenti c’era anche un emissario della Casa Bianca che il giorno dopo ha commissionato 700 casse dei nostri Primitivi, per l’esattezza 720”.

Alla volta della residenza presidenziale sono partite due etichette della cantina Chiaromonte, diverse per complessità, struttura e blasoni. Il Mascherone, Primitivo Igt Puglia: “È un vino semplicissimo, prodotto da vigneti giovanissimi nel 2016, non invecchiato e facile da bere, appena 13,5 gradi”. L’altro è per Nicola Chiaromonte uno dei gioielli di famiglia, il Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto, Primitivo doc Gioia del Colle: “Una delle etichette che hanno fatto la storia della nostra cantina, prodotta da vigneti ad alberello che hanno circa 80 anni. Un rosso avvolgente di quasi 17 gradi, super-premiato. Spero che il presidente Donald abbia brindato almeno una volta con il nostro Primitivo”. La spedizione al 1660 Pennsylvania Avenue di Washington vale quanto gli awards a cui il Contrada Barbatto ha partecipato e vinto negli ultimi anni, malgrado la giovane età della cantina.