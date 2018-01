Immigrazione, Macron: “L’Italia ha fatto un ottimo lavoro”

Il presidente francese è a Roma per una serie di incontri istituzionali. Ma con Gentiloni non ha parlato solo di Italia.

“Spetterà al popolo italiano decidere ma consentitemi di dire che l’Europa ha avuto molta fortuna ad avere Paolo Gentiloni in questo periodo nella sua funzione e mi auguro che possiamo continuare questo lavoro positivo”, ha detto Macron.

“L’Italia ha fatto un ottimo lavoro per ridurre la destabilizzazione” derivante dal fenomeno migratorio. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. “Esprimo tutto il mio rispetto per il lavoro condotto e la qualità della cooperazione”.

“Voglio rendere omaggio alla decisione dell’Italia per la missione in Niger” ha aggiunto Macron. Riguardo l’Europa il presidente francese ha auspicato che “il 2018 sia un anno utile e anche di rifondazione”. “Abbiamo un’opportunità inedita, l’Europa sta riuscendo a uscire dalla crisi dopo dieci anni”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. “Dobbiamo prendere decisioni molto importanti e dare prospettive per il decennio che ci aspetta: se l’Europa è stata balbuziente negli ultimi anni è perché mancava una prospettiva a lungo termine”, ha aggiunto il capo dell’Eliseo, indicando “la volontà comune di costruire un’Europa più sovrana, unità e democratica, rendendola una potenza”.