Striscione contro patriarca di Venezia, denunciato il Vicario

Comunicato Stampa

A seguito delle gravi affermazioni diffamatorie perpetrate dal Vicario don Pistolato e dal Patriarcato

in riferimento al movimento politico Forza Nuova, riportate dal giornale ilGazzettino in un articolo pubblicato il 21 novembre 2017 dal titolo “L’emergenza migranti”, si informano gli organi di stampa che FORZA NUOVA ha proceduto a querelare il Vicario.

L’azione si è resa indispensabile per tutelare il movimento politico FN anche in virtù della non adesione al tentativo di conciliazione offerto al vicario e al Patriarcato a seguito delle affermazioni mendaci e fuorvianti espresse.

Stante l’assoluta estraneità di FN rispetto ai fatti ed alle gravi circostanze riferite dal Vicario, estraneità chiaramente risultante dalle fotografie inviateci dallo stesso

e che recavano il logo di altro movimento, si stigmatizza la condotta indifferente ad ogni evidenza rispetto a quanto proditoriamente ritenuto

e che sarà dimostrato nelle opportune sedi giudiziarie.

Alessandro prof. dott. Tamborini*

*Plenipotenziario, Responsabile Nazionale di FN per le politiche

di tutela e promozione del patrimonio culturale ed artistico.