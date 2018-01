Neve a Sestriere, donna muore su ambulanza bloccata

Una donna colpita da emorragia cerebrale è deceduta la scorsa notte sull’ambulanza che da Sestriere la stava trasportando d’urgenza in ospedale a Susa. Il mezzo di soccorso è stato bloccato per qualche minuto tra Sestriere e Cesana da un albero caduto di traverso a causa dell’abbondante nevicata. Per liberare il tratto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ma per la donna di circa 70 anni, le cui condizioni erano apparse già molto gravi ai soccorritori, non c’è stato nulla da fare. La signora quando è arrivata al pronto soccorso era priva di vita.

“Non è detto che se anche la strada fosse stata libera la signora avrebbe potuto essere salvata – spiega all’AdnKronos il presidente della Croce Rossa di Bardonecchia – l’emorragia cerebrale è una patologia che richiede tempi di intervento molto rapidi. Io non ero presente ma mi è stato detto che la signora era apparsa in condizioni gravi non appena i soccorsi erano giunti sul posto”. (AdnKronos)