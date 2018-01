Firenze: 15enni aggrediti e rapinati da nordafricani

Ennesima aggressione nella notte a Firenze. Due ragazzi di 15 anni sono stati minacciati ieri sera intorno alle 22 da tre nordafricani mentre passeggiavano in piazza Principe Machiavelli. Uno dei due 15enni ha estratto dalla tasca il telefono cellulare minacciando di chiamare la polizia ma uno dei nordafricani, descritti come ragazzi di circa una ventina di anni, glielo ha strappato di mano colpendolo con due pugni, uno allo stomaco e l’altro al volto. Il giovane, per rendergli il telefono, gli ha chiesto soldi che il 15enne gli ha consegnato. A quel punto i tre sono andati via. Indagini in corso da parte della polizia.

