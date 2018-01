Centrodestra, ufficiale coalizione a quattro. Manocchia: operazione assurda

“Ufficializzata la composizione della coalizione a quattro con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e quarto Polo. Tra le decisioni di oggi anche quella di costituire due delegazioni comuni, che si incontreranno già martedì prossimo, per definire i dettagli del programma e dei collegi. Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi”. E’ quanto si legge nella nota congiunta diffusa al termine del vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni.

Il commento di Armando Manocchia

Trovo questa operazione del cosiddetto quarto polo nella coalizione di governo lega+fi+fdi quantomeno assurda.

Proprio non capisco perche’ Salvini e Meloni abbiano accettato questa gente e l’abbiano accettata con queste false credenziali.

La chiamano quarta gamba, ma in realta’ non rappresentano nemmeno se stessi – e la stampella, per questi generali senza truppe, sono essi stessi.

Inoltre, visto e considerato che è quasi tutta gente (o comunque affine) a Berlusconi, a mio avviso, Salvini e Meloni non avrebbero mai dovuto accettarli come gruppo politico, ma nell’eventualità, solo all’interno di Forza Italia.