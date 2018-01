Assunta dal Comune di Forlì (Pd) ma non ha laurea

FORLì, 5 GEN – Era stata assunta da poco dal Comune di Forlì nell’ufficio di gabinetto del sindaco Davide Drei (Pd) ma presentando una “autocertificazione non veritiera in merito al titolo di laurea”, come precisa lo stesso sindaco in una nota.

Si tratta di Giovanna Prati che ha rassegnato le dimissioni nelle scorse 24 ore.

“Alla luce di quanto emerso dalle verifiche effettuate – sottolinea il sindaco – mi preme rendere nota una situazione di particolare gravità che si è determinata relativamente a dichiarazioni rese all’Amministrazione Comunale. Risulta che l’autocertificazione di Giovanna Prati prodotta per la sua recente assunzione non è veritiera in merito al titolo di laurea. Gli uffici comunali preposti stanno procedendo agli adempimenti conseguenti, comprese – conclude Drei – denuncia e trasmissione alle autorità giudiziarie anche in chiave di assicurare la massima tutela all’ente”. ansa