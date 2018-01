Ius Soli, Boldrini: non approvarlo e’ stato un tradimento

Non c’erano i numeri e lo ius soli è stato affossato. E’ la democrazia, che evidentemente la presidenta non conosce e non apprezza. In piu’ non viene spiegato: CHI sarebbe stato tradito dall’affermarsi di un principio democratico?

”Da presidente della Camera ho assistito alla fine dei lavori parlamentari con amarezza perche’ la legislatura si e’ conclusa con un grande tradimento”. Queste le parole di Laura Boldrini dal palco dell’assemblea dei delegati di Liberi e Uguali. fonte Facebook

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev