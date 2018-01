Iran, “arrestato l’ex presidente Ahmadinejad”

L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è stato arrestato a Shiraz con l’accusa di aver incitato le proteste degli ultimi giorni contro il regime. Lo scrive il quotidiano Al-Quds Al-Arabi, che cita “fonti affidabili a Teheran”, rilanciato dall’emittente Al Arabiya.

Le autorità iraniane, si legge sul sito di al Arabiya, stanno cercando ora di porre Ahmadinejad agli arresti domiciliari con l’approvazione del leader supremo Ali Kahamenei.

L’ex presidente arci-conservatore viene messo sotto accusa dopo che, durante una visita nella città di Bushehr a fine dicembre, si era scagliato pubblicamente contro la “cattiva gestione” dell’Iran aggiungendo che l’attuale presidente riformista Hassan Rohani e il suo governo “ritengono di essere proprietari della terra e che il popolo sia ignorante”.

Le proteste contro il regime sono iniziate oltre una settimana fa e si sono svolte in diverse città dell’Iran con scontri con le forze di sicurezza che hanno provocato almeno 22 morti. Secondo diversi osservatori, potrebbero essere state istigate dagli ultraconservatori per mettere in difficoltà i riformatori, ma poi sono andate oltre le intenzioni dei promotori diventando una protesta contro l’intero regime. ADnKRONOS