Cina, petroliera iraniana si scontra con cargo: 32 dispersi

Una petroliera con badiera panamense “Sanchi”, gestita dalla iraniana Glory Shipping, che trasportava 136mila tonnellate di petrolio condensato verso la Corea del Sud si è scontrata con una nave cargo a est delle coste della Cina e si contano 32 dispersi, secondo le autorità di Pechino.

La petroliera ha preso fuoco dopo la collisione e l’intero equipaggio, formato da 30 iraniani e due bangladesi, è disperso, ha spiegato il ministero per i Trasporti cinese.

L’altra imbarcazione è stata danneggiata ma “senza problemi per la sicurezza della nave” e dei 21 membri dell’equipaggio cinese che è stato portato in salvo.Le autorità cinesi hanno messo in campo otto navi per il soccorso degli equipaggi. (fonte afp)