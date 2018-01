Milano: arrestato rapinatore seriale di supermercati, banche e farmacie

Gli agenti della Questura di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino trentenne accusato di essere l’autore di numerose rapine: quattro ad un supermercato, una in banca e una in farmacia (a cui si riferiscono le immagini) tutte compiute nel mese di maggio.

Il soggetto era stato individuato dalla polizia di Ventimiglia. ll proseguo dell’attività investigativa condotta dai colleghi milanesi, che si sono avvalsi della collaborazione dell’Ufficio Analisi e Pianificazione della Questura di Milano con il software KeyCrime, ha portato ad attribuire al soggetto fermato altre rapine per le quali è stato emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata mercoledì 3 gennaio.

Il marocchino era soprannominato “l’accompagnatore” perché più volte si faceva accompagnare dalle vittime all’uscita del negozio rapinato.

