Gelo in Usa, auto intrappolate nel ghiaccio

Usa, le auto intrappolate nel ghiaccio: le strade come un film di fantascienza

Lo scenario a Revere, in Massachusetts ricorda un Blockbuster degli anni ’90 sulla fine del mondo. In seguito alle inondazioni causate dall’ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio il paese, le automobili sono rimaste prigioniere del ghiaccio poiché le acque sono congelate per le temperature polari registrate nella notte

Twitter/ Adam Abougalala