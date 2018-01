Rovereto: senzatetto di 42 anni muore di freddo

ROVERETO (TRENTO), 5 GEN – Un senzatetto di 42 anni è stato trovato morto nel garage di un supermercato a Rovereto, in Trentino. L’uomo, Robert Zurek, di origine polacca, secondo quanto riporta il quotidiano locale l’Adige, era noto in città e più volte era stato contattato da associazioni e volontari, ma aveva sempre rifiutato di ricevere accoglienza in apposite strutture, nonostante alcune persone del quartiere avessero tentato di convincerlo anche con la complicità della madre, che vive in Polonia ed era stata contattata.

L’ipotesi è che a togliere la vita all’uomo sia stato il freddo degli ultimi giorni. Una residente l’ha trovato esanime sotto due coperte, senza nemmeno un materasso o dei cartoni a cercare di limitare l’impatto delle basse temperature. Ha chiamato il 118, come in tanti avevano fatto in altre occasioni, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. (ANSA).