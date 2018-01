Paul Pkelly: ”Fratelli, torniamo tutti in Africa, la Terra promessa”

25 marzo 2017 – Tiziana Panella intervista in collegamento Paul Pkelly, che invia un messaggio ai migranti africani: ‘l’Europa è in crisi e l’Africa invece è un continente che sta crescendo a una velocità impressionante, Fratelli torniamo tutti in Africa’.