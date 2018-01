Eurobarometro: nell’Eurozona gli italiani sono i più scettici sull’euro

Bruxelles – Il sostegno degli italiani verso l’euro è il più basso dell’Eurozona. Emerge dall’ultimo Eurobarometro del dicembre 2017 che, rispetto alla primavera precedente, vede ancora aumentare in Italia lo scetticismo nei confronti dell’Unione europea. Tanto che il Paese resta agli ultimi posti della classifica della fiducia nelle istituzioni comunitarie, assieme al Regno Unito, alla Grecia e – sorpresa – alla Francia, dove c’è stato un netto calo dei consensi negli ultimi sei mesi.

Secondo l’indagine di Eurobarometro, il sostegno degli italiani all’euro (59%) è il più scarso di tutti, almeno se si guarda ai Paesi dell’Eurozona. Totalmente contro l’euro è il 30% degli italiani, superato solo dal 32% di ciprioti. Anche i greci sono contro al 30%, ma quelli a favore arrivano al 66%, molto più degli italiani e nonostante un durissimo programma di aiuti europeo. L’80% degli italiani poi continua a considerare “totalmente negativa” la situazione dell’economia nazionale, anche se il dato è diminuito del 6% rispetto alla primavera. Il pessimismo italiano diventa record in Ue quando allarga lo sguardo alla situazione dell’economia europea: il 58% la definisce “totalmente negativa”, mentre solamente per il 33% è “positiva”. Persino i britannici sono leggermente più ottimisti, con solo il 43% che vede buia la situazione economica europea.

Ma lo scetticismo degli italiani non tocca solo l’economia. La maggior parte (64%) ritiene che la propria voce non conti nulla in Europa e solo il 29% si sente ascoltato. Anche sulle opportunità dell’Ue, gli italiani sono i meno convinti d’Europa. Il 68% è a favore della libera circolazione dei cittadini, ma è la percentuale più bassa di tutte