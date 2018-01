Fiamme nella cappella votiva, incenerito presepe

GORIZIA, 2 GEN – Un presepe in gesso, allestito ai piedi di un altare votivo con la Madonna ricavato in una nicchia di un bastione del ‘600 a Gradisca d’Isonzo (Gorizia), è stato distrutto da un piccolo incendio divampato per cause non ancora accertate. L’incendio è stato spento in breve tempo dai Vigili del fuoco ma il presepe, però, è stato incenerito.

Indagini sono state avviate dai Carabinieri, i quali non escludono che possa essersi trattato di un incendio doloso, appiccato la mattina del primo gennaio E’ stato un passante ad accorgersi delle fiamme che, seppur non molto alte, hanno anche annerito parte del marmo dell’altare. (ANSA).