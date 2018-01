Erdogan, patto con gli imam: “Sì al matrimonio per le bambine di 9 anni”

Per la Diyanet turca le bambine si possono sposare dall’inizio della pubertà

In Turchia cade anche l’ultimo tabù: le autorità religiose hanno definito lecito il matrimonio per le bambine di appena nove anni. Una presa di posizione che sta provocando un putiferio, nel Paese e che va in netta controtendenza agli sforzi fatti a livello mondiale per diminuire quella che ormai è una vera e propria piaga. La notizia, comparsa sui quotidiani di opposizione ieri, trova conferma sul sito della stessa Diyanet, l’Autorità per gli Affari religiosi, massima autorità dell’Islam in Turchia. (www.lastampa.it)