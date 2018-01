Alfano inaugura l’ambasciata italiana in Niger

ROMA, 3 GEN – “Buon pomeriggio da Niamey, dove abbiamo inaugurato l’ambasciata italiana in Niger. Qui abbiamo investito in cooperazione e sicurezza e abbiamo raccolto i frutti. È la prima ambasciata italiana in tutto il Sahel”. Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter.

Il nuovo ambasciatore Marco Prencipe è stato nominato ed ha assunto le funzioni all’inizio del 2017.

“L’Africa subsahariana rappresenta una priorità della politica estera italiana ed è per questo che ho deciso di effettuare la prima missione del 2018 in Africa occidentale e Sahel per visitare il Niger, il Senegal e la Guinea.”, ha detto Alfano.

“Con l’Africa abbiamo impostato un partenariato paritario a tutto campo, dalla cooperazione allo sviluppo a quella in materia di sicurezza, includendo gli investimenti e la gestione delle migrazioni. Questo nuovo approccio, rilanciato in via generale in occasione della Conferenza Italia-Africa del maggio 2016, prende forma anche in questi tre Paesi in forme visibili e concrete”.