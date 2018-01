Rai: 2017 da incubo, persi 410 mila spettatori

Per la Rai il 2017 è un anno da dimenticare. Dodici mesi scanditi da programmi flop e continui aggiustamenti al ribasso per quanto riguarda gli spot pubblicitari.

A tutto questo va aggiunto anche l’uscita di scena di Milena Gabanelli e soprattutto l’addio ai Mondiali del 2018 che saranno trasemssi su Mediaset. Insomma un periodo davvero nero per viale Mazzini che deve fare i conti con un Fazio che non decolla su rai Uno e le Parodi che hanno affossato un programma storico come Domenica In.

In soli 12 mesi la rai ha perso per 410mila telespettori, come sottolinea il Fatto Quotidiano. Il dato in questione riguarda la fascia della prima serata che è quella su cui si combatte la grande guerra dello share. Se si guardano i dati in valore assoluto il calo è evidente. All’appello nel 2017 mancano ben 123.764 spettatori. (www.ilgiornale.it)