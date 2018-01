Firenze: automobilista uccide un passante e fugge, arrestato

Dopo aver travolto un passante, uccidendolo, ha tentato di scappare ma è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri. E’ successo a Sesto Fiorentino: in manette per omicidio stradale un marocchino di 33 anni. Il nordafricano, dopo l’investimento non si sarebbe fermato a prestare soccorso tentando di dileguarsi, prima di essere intercettato dai militari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava attraversando viale Togliatti sulle strisce pedonali quando l’auto, che viaggiava a forte velocità, lo ha travolto. Da quanto emerso, poco prima di investire il cinquantottenne, l’auto guidata dal marocchino aveva provocato un altro incidente tra via Gramsci e viale Michelangelo, e anche in questo caso il conducente non si era fermato ed era fuggito a tutta velocità. tgcom24.mediaset.it