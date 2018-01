Salvini pesca il jolly: la Lega vuole candidare Bagnai, economista anti-euro

Tutti i partiti sono a caccia dei “civici” da candidare alle elezioni politiche. La corsa alla “società civile” riserva sempre qualche sorpresa ma stavolta la Lega Nord potrebbe aver trovato il jolly: è Alberto Bagnai, economista anti-euro che da tempo è diventato il guru di tutti gli euro-scettici e di chi, semplicemente, vuole uscire dall’inferno chiamato austerity e Unione europea.

Secondo quanto riporta il Messaggero, Matteo Salvini vorrebbe offrire una candidatura al professore di Politica economica all’Università D’Annunzio di Chieti. Non una novità assoluta: in estate era girato il nome di Bagnai come ministro di un ipotetico governo Salvini.