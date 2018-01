+Europa: raccoglieremo firme per andare soli, è l’unica via

Fallito l’accordo di massima con il Pd per +Europa, la lista nata dall’unione dei Radicali Italiani di Emma Bonino e Forza Europa di Benedetto della Vedova. “La presentazione autonoma, senza alcuna forma di collegamento con altre liste, di +Europa oggi è una condizione che ci è imposta da un’interpretazione giuridicamente incostituzionale di una norma della legge elettorale”, affermano in una nota i leader. Ora hanno 24 giorni per la raccolta firme.