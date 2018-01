Ascoli, rogo in una palazzina destinata ai migranti

Incendio nella notte in una palazzina di via Tevere a Spientoli, in provincia di Ascoli Piceno. Intorno alle 3,30 le fiamme, probabilmente di natura dolosa, sono divampate nello stabile causando ingenti danni. Per domare l’incendio i Vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore.

La struttura, destinata a ospitare profughi, era stata nei mesi scorsi oggetto di polemiche anche da parte di un comitato di cittadini. Ora sull’incendio sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. adnkronos