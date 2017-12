Rese note le mail che hanno fermato la corsa della Clinton

C’erano dei documenti confidenziali nelle mail che Huma Abedin, la fidata collaboratrice della Clinton, aveva girato sul pc del marito per stamparle. In quelle mail che hanno frantumato le ambizioni di Hillary verso la Casa Bianca e che l’Fbi ha trovato nel computer dell’ormai ex marito di Huma, Anthony Weiner, indagando sul suo coinvolgimento in una storia di stalking online, a sfondo sessuale, nei confronti di una 15enne. Piu’ di un anno dopo quel ritrovamento, il dipartimento di Stato ha reso noto, in seguito ad un ricorso in tribunale che ne chiedeva la diffusione, parte del materiale.