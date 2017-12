Iran: secondo giorno di proteste contro il regime islamico

Iraniani urlano per strada: “Vergogna imam, lasciate libero il nostro paese”. E’ il secondo giorno di poteste in Iran. Era partita come protesta anti governativa, è diventata una protesta contro il regime islamico.

