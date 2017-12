Il blog ‘Scenari Economici’ querela “La Repubblica”

Il blog scenarieconomici.it ha in data odierna depositato presso il Tribunale di Roma denuncia-querela nei confronti del quotidiano La Repubblica per mezzo del proprio legale, Avv. Maurizio Scuderi, in relazione all’articolo apparso sul quotidiano il 3.12.2017 in cui si sosteneva che il blog pubblica “fake news” pagato da “russi” per condizionare le elezioni.

Lo staff degli autori di scenarieconomici.it al fine di tutelare la propria immagine e per ribadire di essere totalmente libero da qualsiasi imposizione, condizionamento e tantomeno al soldo di nessuno, ha ritenuto opportuno procedere per le vie legali.

Inoltre lo staff sin da ora desidera comunicare che eventuali risarcimenti saranno devoluti all’Opera Don Orione di Roma il quale si occupa amorevolmente dei minori con gravissime patologie neurologiche e motorie.

Vi terremo informati!

Scrivono gli autori di Scenari Economici