Commissione banche, Pignatone in ferie: niente carte su De benedetti

Alla segreteria della commissione d’ inchiesta parlamentare sul settore bancario sono arrivati i documenti che riguardano le inchieste aretine su Banca Etruria, ma non quelli sull’ indagine archiviata per insider trading che ha coinvolto anche il presidente onorario del gruppo editoriale Gedi (quello di Repubblica per intendersi) Carlo De Benedetti, scrive La Verità. I membri della commissione di centrodestra e i colleghi grillini le avevano chieste dopo l’ audizione dell’ ex presidente della Consob, Giuseppe Vegas.

La prima risposta della Procura è stata che non ci sono state indagini su De Benedetti, bensì sul suo broker. Ora i commissari hanno inviato una seconda richiesta per avere finalmente i documenti, ma il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, da cui si attende il fascicolo, dovrebbe rimanere in ferie sino a dopo la Befana e per questo il tempo per studiare le carte sarà esiguo. La prossima riunione dell’ ufficio di presidenza sarà tra l’ 8 e il 13 gennaio e il documento finale dovrebbe essere presentato il 27.

www.affaritaliani.it