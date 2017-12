Toscana: crolla parte delle mura medioevali di San Casciano

SAN CASCIANO VAL DI PESA(FIRENZE), 28 DIC – Crollo di una porzione delle mura medioevali di San Casciano Val di Pesa (Firenze) stamani dopo le piogge degli ultimi due giorni.

Un ammasso di pietre e altre macerie si è staccato dalla cinta muraria, lato est, verso le sette precipitando in un posteggio. Nessuno è rimasto ferito. Danneggiate in modo pesante due auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco di Firenze, polizia municipale e tecnici del Comune. L’area è stata sgombrata e messa in sicurezza.

Avviati gli accertamenti tecnici per consolidare la cinta muraria, già oggetto nei mesi scorsi di un intervento di ripulitura da piante rampicanti. La polizia municipale ha avvisato i proprietari delle auto, non solo quelle colpite ma anche delle altre in sosta. ansa