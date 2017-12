Germania, la popolarità della Merkel continua a scendere

La popolarità di Angel Merkel in Germania non smette di calare. Secondo un sondaggio d‘opinione YouGov per l‘agenzia di stampa Dpa, il 47% degli interpellati ritiene che il cancelliere in pectore debba lasciare prima della scadenza del mandato quadriennale.

Nell‘ottobre scorso tifava per un‘uscita di scena anticipata il 36% di quanti avevano risposto alla domanda.

Dopo aver negoziato per settimane con liberali e verdi, Merkel è stata costretta a sedersi al tavolo con i socialdemocratiici per tentare di dare vita ad un nuovo governo di coalizione.

reuters