Dopo tanto cercare la Boschi trova un seggio: a Lucca

Dopo tanto cercare, alla fine Maria Elena Boschi un seggio l’ha trovato. Lucca val bene una messa. Secondo l’indiscrezione pubblicata da La Nazione e non smentita dalla segreteria del Partito Democratico, il sottosegretario nella bufera per il caso Etruria sembra aver trovato una collocazione elettorale.

Bocciata in Trentino Alto Adige e in Basilicata. Renzi aveva suggerito Ercolano, una location un po’ fuori porta. Arezzo non è stata mai in discussione dal momento che la Boschi perderebbe facilmente contro la sfidante Letizia Giorgianni, leader dei risparmiatori truffati di Banca Etruria.

E così l’idea di Lucca. A tirarla fuori, secondo quanto scrive Libero, sarebbe stato Denis Verdini.

www.ilgiornale.it