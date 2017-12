Terrorismo, in Francia mobilitati 100mila tra agenti e soldati

Il governo francese ha schierato 100mila tra poliziotti e soldati in occasione delle feste natalizie. Presidi particolari di sicurezza sono stati dispiegati nei mercatini di Natale, ma anche in centri commerciali, edifici religiosi, trasporti pubblici e strutture turistiche. “Il rischio di una minaccia terroristica è ancora elevato”, si legge in una nota del ministero dell’Interno.